Doenças das macieiras requerem manejo preventivo

Um estudo da consultoria Fito Desenvolvimento e Produção, de São Joaquim (SC), em conjunto com a Sipcam Nichino Brasil, sobre a produção de maçãs do Brasil concluiu que essa cultura requer manejo preventivo de algumas doenças. Uma das principais doenças da maçã, a sarna-da-macieira foi alvo de um estudo, em profundidade, desenvolvido ao longo da safra 2021-22, onde a pesquisa avaliou o desempenho do fungicida de ação preventiva e de contato-erradicativa Dodex 450 SC, no controle do patógeno Venturia inadequalis, causador da sarna-da-macieira.

“Tratamentos ancorados nesse fungicida transferiram eficácia de 99% no controle da sarna-da-macieira nas folhas, e acima de 95% nos frutos da maçã. Este resultado evidencia a alta eficácia e que a molécula não tem problemas de resistência”, resume José de Freitas, engenheiro agrônomo da área de desenvolvimento de mercado da Sipcam Nichino. “A boa cobertura dos alvos é fundamental ao controle eficaz da sarna-da-macieira. Dodex® 450 SC é seguro, seletivo e pode ser aplicado mesmo no período crítico de russeting (início de desenvolvimento dos frutos)”, diz Freitas

O agrônomo adianta ainda que o fungicida também contribui e ajuda no manejo da doença mancha-de-gala (Colletotrichum spp). “Não controlada, a sarna-da-macieira ocasiona vários danos, como a queda de flores. Reduz também o vigor das plantas e leva à perda na qualidade, com a imediata depreciação comercial dos frutos”, enfatiza Freitas. “Dodex® 450 SC tem como ingrediente ativo a Dodina, do grupo químico das guanandinas, adequado ao manejo de resistência de fungicidas sistêmicos”.

Fonte: Agrol