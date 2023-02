Bíblia é encontrada intacta em galpão da Fischer que pegou fogo em Santa Catarina

A descoberta da Bíblia intacta emocionou os funcionários da empresa.

No incêndio de grandes proporções que atingiu o galpão da empresa Irmãos Fischer, no início de fevereiro, uma bíblia foi encontrada intacta em um hall do local. De acordo com o Fischer, “tudo queimou, menos ela”.

O incêndio, que durou três dias e duas noites, atingiu um galpão onde funcionava parte da Fischer, além de outras duas empresas. A área total atingida foi de cerca de 30 mil metros quadrados dos 42 mil metros quadrados do galpão.

Cerca de 40 bombeiros, entre militares, comunitários e voluntários, atuaram no controle das chamas, com o auxílio de 30 viaturas das cidades de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, Gaspar, Ilhota, Blumenau, Timbó e Indaial. Foram utilizados mais de 900 mil litros de água no combate ao fogo.

A descoberta da Bíblia intacta emocionou os funcionários da empresa, que viram no objeto um sinal de esperança após a destruição causada pelo incêndio. A imagem da Bíblia foi compartilhada nas redes sociais e repercutiu positivamente entre os internautas, que viram na história um exemplo de resistência e fé.

Com informações SCC10 e Jornal Razão