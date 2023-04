Secretaria da Agricultura conduzirá inquérito inédito sobre sanidade de abelhas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) começa, na próxima semana, iniciativa inédita no país: um inquérito para determinar a prevalência e fatores de risco do ácaro Varroa destructor em colmeias de abelhas (Apis mellifera) no Rio Grande do Sul e vigilância ativa para o pequeno besouro das colmeias (Aethina tumida).

A pesquisa, com previsão de duração até o final de maio, estipula visita a 375 propriedades, localizadas em 97 municípios do Estado. As amostras coletadas serão compostas por 200 abelhas por colmeia, que serão analisadas no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (CEPVDF).

Nesta terça-feira (04/04), no CEPVDF, foi realizado o treinamento teórico-prático dos 35 servidores da Seapi que irão compor as 15 equipes destacadas a ir a campo para a aplicação do inquérito. A capacitação foi conduzida pelos coordenadores do Programa Estadual de Sanidade Apícola da Seapi, Rita Domingues e Gustavo Diehl.

“Os resultados dessa iniciativa poderão trazer uma série de benefícios aos apicultores gaúchos para o controle dessas enfermidades. Também vai propiciar uma maior aproximação da secretaria com a cadeia apícola, atividade na qual o Estado é destaque nacional”, ressalta Gustavo. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de mel do Brasil, com produção de 7,5 mil toneladas por ano.

O inquérito surgiu da coordenação entre os departamentos de Vigilância e Defesa Sanitária Animal e de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Seapi, por meio do seu Programa de Pós-graduação em Saúde Animal. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do professor de apicultura da UFRGS (aposentado) Aroni Sattler.

Fonte: Gov.com