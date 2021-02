Governo do Estado anuncia R$ 327,3 milhões em bolsas do Uniedu, maior valor da história

O Governo do Estado anunciou R$ 327,3 milhões para estudantes do ensino superior no Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu) em 2021. Os valores representam R$ 102,3 milhões do art. 171 e R$ 225 milhões do art. 170. Este é o maior repasse da história, 23,61% maior do que o montante no ano de 2020.

“Este é o terceiro ano consecutivo que nós ampliamos os investimentos do Uniedu. São bolsas para alunos carentes do ensino superior, tanto da graduação quanto da pós-graduação, em cursos stricto e latu sensu. É um investimento para melhorar a vida das pessoas, para dar acesso ao ensino de qualidade. É o compromisso do governo de levar a educação a sério”, afirmou o governador Carlos Moisés.https://www.youtube.com/embed/X1DoWe3rfus?rel=0&fs=1&wmode=transparent

Para o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, “o Uniedu é a esperança para a família que não tem condições de arcar com os valores de matrícula e mensalidade para a faculdade de seu filho. Esse programa inovador para cursos de graduação e pós-graduação é muito importante, é uma parceria com as entidades em busca da melhoria da qualidade do ensino superior no estado”.

O Programa é um incentivo para os alunos que deixam o Ensino Médio ingressarem no Ensino Superior e agrega todos os programas de atendimento aos estudantes da educação superior, fundamentados pelos Artigos 170 e 171 da Constituição Estadual. São bolsas para graduação e pós-graduação, incluindo modalidades para licenciaturas e especializações para a formação de professores.

De acordo com o presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) e reitor da Unoesc, Aristides Cimadon, os investimentos recordes no Uniedu impactam diretamente a população, uma vez que são direcionados, por exemplo, às universidades comunitárias que utilizam a pesquisa para solucionar problemas regionais. “É um recurso que não ajuda somente alunos carentes, é para o desenvolvimento de Santa Catarina. Somos muito gratos ao Governo do Estado pelo trabalho que tem feito. Nós vamos devolver esse recurso para os catarinenses com um serviço e educação de qualidade em todas as regiões do estado”, destacou.

Em 2020, foram R$ 264,3 milhões investidos, contemplando cerca de 37 mil estudantes. O valor investido em 2020 foi 42% maior que em 2019, quando houve a execução de R$ 185 milhões, e 175% superior ao ano de 2018.

Mudanças para o Uniedu 2021

O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE), que está inserido no Uniedu, passará a assumir projetos de intervenção com a possibilidade de transformar o contexto social de diversos segmentos da sociedade, como, por exemplo, os municípios com menor IDH do estado.

Além disso, o Programa terá maior autonomia na porcentagem de bolsas que serão concedidas aos alunos, além da revisão nos critérios do cálculo do Índice de Carência (IC). Neste ano também há expectativa de chamadas públicas para bolsas de mestrado, doutorado e para cursos de licenciatura direcionados de acordo com a demanda do Governo do Estado.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED