Secretaria da Agricultura comemora ampliação da rede trifásica em áreas rurais de SC

A melhoria da rede elétrica no interior é uma das prioridades do Governo do Estado e o primeiro passo foi dado nesta terça-feira,4, com o anúncio da substituição de 500 quilômetros de rede monofásica por trifásica no meio rural de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura comemora a notícia e será parceira para dar ainda mais robustez ao programa da Celesc.

“Hoje tem empresa na área rural que gera mais emprego e renda do que muitas indústrias. São fábricas que têm uma importância econômica e social enorme e que estão sofrendo com a falta de energia de qualidade. Isso não combina com Santa Catarina. Por isso, o investimento em energia trifásica foi um compromisso assumido e que estamos começando a cumprir com este evento. Nosso governo valoriza e prestigia quem produz”, destacou o governador Jorginho Mello, que no anúncio foi acompanhado pela vice-governadora Marilisa Boehm.

Para melhoria da rede elétrica, a Celesc investirá R$ 40 milhões – sendo R$ 30 milhões em 2023 e mais R$ 10 milhões em 2024. Entre as regiões beneficiadas estão o Oeste, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e o Alto Vale. A intenção é beneficiar cerca de 20 mil consumidores.

Segundo o secretário da Agricultura, Valdir Colatto, a energia elétrica é um dos grandes gargalos do agronegócio catarinense e os investimentos do Governo do Estado são fundamentais para levar inovação, tecnologia e agregar valor à produção agrícola catarinense.

“A energia de qualidade trifásica é fundamental, não só para trazer a inovação para o campo, mas também para desenvolver atividades que possam agregar valor aos produtos primários. Vamos dar robustez a esse projeto para que todos os nossos agricultores tenham acesso. Queremos que os agricultores possam transformar a sua produção, ter acesso à tecnologia de ponta e, principalmente, que os jovens tenham condições de permanecer na atividade. Os produtores rurais são empreendedores e precisam de toda infraestrutura que dispomos nas cidades”, destaca.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, também destacou a importância do investimento. “A Celesc tem o compromisso e a responsabilidade de auxiliar quem gera emprego e renda, contribuindo com o desenvolvimento de Santa Catarina. Essa foi a missão dada pelo governador Jorginho Mello. Tenho recebido muitas demandas de empresas, que precisam desse suporte para continuar contribuindo com Santa Catarina”, frisou ele.

O ato reuniu lideranças de diversas associações do setor do agronegócio catarinense: como a FAESC, a FETAESC, o SindiCarne, OCESC, SindiLeite, ACCS, entre outras; o secretário de Agricultura, Valdir Colatto, o secretário da Fazenda, Cleverson Siwert , deputados federais e deputados estaduais.

Energia elétrica no meio rural de SC

De acordo com informações da Celesc e da Federação Cooperativas de Energia do Estado Santa Catarina (Fecoerusc), apenas 33,7% do meio rural catarinense está coberto com rede trifásica – são 21,4 mil km. Enquanto 65,7% é atendida com rede monofásica (41,8 mil km).

Fonte: Sec. de Agricultura – SC