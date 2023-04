Mais de 7.200 produtores rurais serão capacitados pelo Senar/SC em abril

Inseminação artificial em bovinos, educação ambiental, programa especial mulheres em campo, processamento de carne de frango, fluxo de caixa da atividade rural, derivados de leite, proteção de nascentes e redes elétricas – segurança na operação e manutenção.

Esses são alguns dos cursos disponibilizados no mês de abril pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc).



No próximo mês serão realizadas aproximadamente 450 capacitações gratuitas do Programa de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), em todas as regiões do território catarinense. Ao todo serão beneficiados mais de 7.200 produtores e trabalhadores rurais que desejam aprimorar seus conhecimentos para ampliar a produtividade e aplicar inovações nas propriedades. Essas iniciativas serão realizadas em parceria com os Sindicatos Rurais.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, enaltece que o agronegócio catarinense é uma das principais atividades econômicas do estado e que possui um grande potencial de crescimento. “Ao visitarmos os empreendimentos do campo vislumbrados a organização, a gestão eficiente, a produtividade e as tecnologias adotadas. Isso é gratificante, mas sabemos que podemos ir além. Então, nosso objetivo é seguir incentivando a educação e a formação profissional que atendam às necessidades dos empreendedores rurais e que incentivem a implementação de inovações”, comenta.



Para o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, todos os esforços da entidade estão voltados a oportunizar conhecimentos que contribuam com o aprimoramento das atividades rurais, ampliação da renda e a melhoria da qualidade de vida dessas famílias do campo. “Os resultados obtidos são expressivos porque as famílias estão cada vez mais dispostas a implementar melhorias e inovações, o que tem resultado no incremento da produtividade em várias atividades econômicas”, analisou ao parabenizar o comprometimento dos supervisores técnicos e da atuação dos Sindicatos Rurais.

ÁREAS DE AÇÃO

A Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura (floricultura e plantas ornamentais, fruticultura, grandes culturas anuais, olericultura, plantas medicinais e especiarias, produção orgânica), agroindústria (beneficiamento e transformação primária de produtos de origem agrossilvipastoril), aquicultura (criação de animais aquáticos), atividades de apoio agrossilvipastoril (administração rural, irrigação e drenagem, mecanização), atividades relativas à prestação de serviços (áreas de saúde, vestuário, artigos domésticos, agropecuários e extrativismo; construções rurais e turismo rural), pecuária (de grande porte, médio porte, pequeno porte) e silvicultura (florestamento e reflorestamento).



Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação (ambiental), organização comunitária, saúde (educação, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, saúde bucal, saúde na terceira idade, saúde reprodutiva), alimentação e nutrição, além de artesanato.

Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de sua região.