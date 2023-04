Epagri empossa nova diretoria

A nova diretoria da Epagri tomou posse nesta quinta-feira, 27, em cerimônia realizada na sede da Empresa, em Florianópolis. Assinaram o termo de posse a diretora Administrativo-Financeira Fabrícia Hoffmann Maria; o diretor de Extensão Rural e Pesqueira, Gustavo Gimi Santos Claudino; e o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Reney Dorow.

Eles se juntam ao presidente Dirceu Leite, nomeado em 21 de março, e ao diretor institucional, Célio Haverroth, que é eleito pelos funcionários e tem mandato até o ano que vem. Todos os membros da atual Diretoria Executiva da Epagri são funcionários de carreira da Empresa. Antes de assinarem os termos de posse eles tiveram seus nomes avaliados e ratificados pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Elegibilidade da Epagri.

A cerimônia de posse teve a presença do Secretário da Agricultura, Valdir Colatto, que afirmou que “o trabalho da Epagri é grandioso e cabe à nova diretoria mostrar isso para a sociedade”. O Secretário destacou ainda a importância da Epagri para geração de conhecimento e fortalecimento da agricultura e pesca em Santa Catarina: “temos técnicos muito qualificados, reconhecidos nacionalmente pelo conhecimento e contribuição ao agronegócio catarinense. A Epagri é referência em pesquisa voltada ao setor produtivo, além do excelente trabalho em assistência técnica e extensão rural”

O presidente agradeceu aos novos diretores que aceitaram o desafio e afirmou que a transição entre as duas diretorias aconteceu de forma tranquila, com disponibilização de todas as informações necessárias, “o que mostra que a Epagri é grande e está pronta para esse momento”.

Conheça a nova diretoria da Epagri

A diretora Administrativo-Financeira, Fabrícia Hoffmann, é contadora graduada pela Universidade Federal de SC (UFSC), especialista em análise tributária pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Ingressou na Epagri em 2009, atuando desde então no Departamento Estadual de Gestão Econômico-Financeira. Na Empresa já foi conselheira fiscal e presidente da Casacaresc e da Amaca (Associação Mútua de Auxílios dos Associados da Casacaresc), e presidente da Cipa Sede.

O novo diretor de Extensão Rural e Pesqueira, Gustavo Gimi, é formado em Agronomia pela UFSC e pós-graduado em Apicultura pela Universidade de Taubaté. Começou a trabalhar como extensionista rural na Epagri em 1999, por meio de convênio com a antiga Fundagro. Ingressou na Empresa por concurso público em 2004, passando pelos escritórios de São João do Sul, Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Em 2012 passou a integrar a equipe da Gerência Regional da Epagri em Tubarão e desde 2014 esteve à frente desta unidade.

Reney Dorow, o novo diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, é pesquisador, graduado em agronomia pela UFSC e mestre em agronegócios pela Universidade Federal do RS (UFRGS). Ingressou na Epagri em 2002 e ocupava até o momento a gerência do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

Por Gisele Dias, jornalista Epagri