Homem que matou colega de trabalho é condenado na Serra Catarinense

O homem que matou um colega de trabalho em Bom Retiro, na Serra Catarinense, após uma discussão, foi condenado pelo Tribunal do Júri, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Ele cumprirá uma pena de 10 anos e seis meses de prisão pela prática de homicídio.

Segundo consta nos autos, o réu e a vítima trabalhavam no ramo da construção civil e estavam alojados em uma casa no bairro Capistrano, juntamente com outros trabalhadores, realizando um serviço de pintura no município.

Na noite de 20 de abril de 2022, eles tiveram um desentendimento, e o réu atacou a vítima com uma faca. O golpe perfurou o tórax e atingiu o coração. Segundo o laudo cadavérico, a morte foi causada por “anemia aguda decorrente de traumatismo torácico por arma branca”.

O réu tentou fugir da cidade logo após o crime, mas acabou sendo preso em flagrante. Ele descumpriu as medidas cautelares fixadas anteriormente, rompendo a tornozeleira eletrônica, e não poderá recorrer em liberdade.

A Promotora de Justiça Liliana Schuelter Vandresen atuou na sessão do Júri. “Uma vida foi tirada devido a uma desavença que poderia ter sido resolvida com bom senso e diálogo. Esse crime não pode ficar impune”, argumentou aos jurados.