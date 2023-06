Oficina Técnica da ATeG Leite aborda agricultura de precisão

Agricultura de precisão foi o foco da Oficina Técnica do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na área de Bovinocultura de Leite, realizada recentemente em Tangará, no Meio Oeste. A iniciativa foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural de Tangará, no Meio-Oeste.

O objetivo, de acordo com o supervisor técnico da ATeG, Guilherme Mello, foi apresentar estratégias para tornar as propriedades mais eficientes em relação à adubação e calagem e, principalmente, tornar os cultivos homogêneos, mitigando os custos operacionais. O evento também contou com presença vice-presidente do Sindicato Rural, Vilmar Panceri, do supervisor regional do Senar/SC, Jeam Palavro, e do técnico de campo da ATeG Daltro Walter.

Entre os assuntos em destaque estiveram os pontos de amostragens, a redução de calcário e adubação por hectare (otimização dos recursos), o aumento de produtividade das culturas em pequenas, médias e grandes propriedades. “O evento teve ótima participação dos produtores, tanto que alguns já adotaram a tecnologia em suas propriedades”, destacou o supervisor técnico da ATeG.

Jeam Palavro também confirmou o sucesso da ação e ressaltou que a ATeG está transformando as propriedades rurais do Meio-Oeste. “Implementação de novas técnicas e tecnologias, melhoria na produtividade e na gestão são algumas das melhorias que observamos”.

ATEG LEITE NO ESTADO

A ATeG Pecuária de Leite iniciou em 2016 e, desde então, atendeu mais de 5.200 produtores em 209 municípios catarinenses. Atualmente, são 72 grupos com 2.100 produtores no estado. De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, o programa é um dos mais bem-sucedidos do agronegócio em todo o país. “As propriedades hoje são exemplos de empreendedorismo, inovação e excelência na gestão e produção. Cada relato de sucesso que ouvimos nos mostra que estamos no caminho certo”.

Para o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, os significativos resultados são realidade porque há um trabalho feito com comprometimento e dedicação por todas as equipes e parceiros envolvidos nos programa. “Com o acompanhamento e as mudanças no gerenciamento dos custos de produção e a análise econômica da propriedade, o produtor implementa melhorias nos manejos, na genética do rebanho, além de adotar novas tecnologias em vários setores da propriedade. Essas mudanças de atitudes geram evolução em todo o sistema de produção e no aumento da renda”.

A coordenadora da ATeG SC, Paula Coimbra Nunes, observa que, com a ATeG, o produtor explora novas ferramentas que potencializam o crescimento de seus negócios. “São dois anos de acompanhamento para aprimorar as técnicas e o gerenciamento, tornando a produção mais eficiente e lucrativa. As atividades são realizadas com grupos de 25 a 30 produtores organizados de acordo com a atividade produtiva. Também são desenvolvidas Oficinas Técnicas, Dias de Campo e outras atividades práticas que são essenciais para avaliar os resultados e inspirar os produtores a buscarem inovar cada vez mais”.

Fonte: Senar