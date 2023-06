EPAGRI realiza curso de Turismo em São Joaquim

Aconteceu nos dias 30 e 31 de maio a última etapa do curso Epagri para Empreendedores em Turismo Rural, no Centro de Treinamento da Epagri – Cetrejo, em São Joaquim. Participaram do curso 23 pessoas de vários municípios da região da Amures e, de outras regiões: Bela Vista do Toldo, Celso Ramos, Capinzal e Major Vieira.

Foram 07 (sete) dias de curso, divididos em 03 (três) etapas onde foram abordados diversos assuntos ligados ao tema Turismo Rural:

Noções de Turismo;

Turismo Rural na Agricultura Familiar;

Operacional de Governança;

Gestão do Empreendimento;

Mídias Digitais;

Enoturismo;

Saneamento Ambiental;

Visitas Técnicas;

Legislação;

Linhas de crédito.

Além dos temas abordados, há uma grande troca de experiências entre os participantes que enriquece ainda mais o curso.

Em agosto haverá mais curso. Para maiores informações para fazer a inscrição, procura o escritório da Epagri em seu município.

Cláudia Maria Schmitz.