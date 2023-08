Campanha recolhe embalagens de agrotóxicos vazias em Urupema e Bom Jardim da Serra

A Epagri se uniu ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) para apoiar as prefeituras de Urupema e Bom Jardim da Serra a coletarem embalagens de agrotóxicos vazias em julho. O resultado foi a coleta de 3 toneladas em Urupema e 2 toneladas em Bom Jardim da Serra de utensílios como garrafas, galões e tambores plásticos, tambores metálicos, pacotes plásticos, caixas de papelão e tampas plásticas.

Henrique Massaru Yuri, extensionista rural da Epagri, explica que os agricultores estão sujeitos à legislação ambiental. O decreto 4.074, de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 7.802 de julho de 1989, que trata, entre outras coisas, da destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos.

Foi pensando em facilitar o cumprimento desse dever que as prefeituras desencadearam as ações. No dia 18 a campanha aconteceu em Bom Jardim da Serra, nas comunidades de Varginha e Altos da Boa Vista.

Em Bom Jardim da Serra a coleta chegou a 2t

No dia 24 uma equipe itinerante composta por funcionários das três instituições levou um caminhão às comunidades do Marmeleiro, do Cedrinho e do Cedro, importantes polos agrícolas de Urupema, para receber dos agricultores as embalagens vazias de agrotóxicos. No dia seguinte essa mesma equipe esteve atendendo os agricultores da comunidade da Bossoroca e também das proximidades da sede do município.

O extensionista da Epagri lembra que os agrotóxicos são ferramentas para que a agricultura possa produzir alimentos em quantidade suficiente para toda a população mundial, que já supera 8 bilhões de pessoas. “Além do sistema conhecido como convencional de produção agrícola, que se baseia no uso de produtos químicos, entre eles os adubos químicos e os agrotóxicos, para produzir alimentos, existe também o sistema orgânico de produção agrícola, onde não é permitido o uso de produtos químicos”, esclarece ele.

“O agricultor, ao optar por um dos sistemas de produção, independentemente do tipo de insumo que venha a utilizar em sua lavoura, tem importante compromisso com a conservação do meio ambiente, pois depende diretamente dele para o sucesso de seu empreendimento”, resume Henrique.