Autor do ataque em creche de Saudades é condenado a 329 anos e quatro meses de prisão

O homem acusado de matar três crianças e duas professoras em uma creche em Saudades, em Santa Catarina, foi condenado a 329 anos e quatro meses de prisão nesta quinta-feira (10).

Ainda cabe recurso à decisão do juiz Caio Lemgruber Taborda. O júri popular do réu começou na quarta-feira (9) e foi retomado nesta quinta as argumentações da defesa e do advogado, assim como a réplica e a tréplica.

O agressor foi denunciado por 19 crimes de homicídio, entre consumados e tentados. Além de provocar a morte de cinco pessoas, ele feriu um menino de 2 anos. Veja a condenação por cada crime:

40 anos de reclusão pela morte de três vítimas menores de idade

30 anos de reclusão pela morte das professoras

26 anos e 8 meses por ferir o menino de 2 anos

Oito anos de reclusão para cada tentativa de homicídio

O réu também foi condenado ao pagamento de indenização às vítimas, cujos valores foram fixados em R$ 500 mil para cada família de vítima falecida, R$ 400 mil para a família do bebê que foi socorrido a tempo de se recuperar e R$ 40 mil para cada uma das 14 vítimas de tentativa de homicídio.

Na manhã do dia 4 de maio de 2021, o acusado entrou em uma creche no município de Saudades e golpeou fatalmente duas professoras e três bebês. O homem está preso preventivamente desde o dia do crime.

O júri popular foi realizado no fórum de Pinhalzinho, sob forte esquema de segurança. Durante o júri, foram ouvidas três vítimas, três testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa

A promotoria apresentou relatório de 98 páginas detalhando a ação do acusado, com a fabricação de bombas, compra de arma de fogo e envolvimento em assuntos de ódio por crianças e mulheres.

Segundo a acusação, a dificuldade de adquirir arma de fogo fez o réu mudar o alvo dois meses antes do crime. O acusado entrou na escola com um livro para disfarçar a intenção.