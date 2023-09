Programa Poliniza SC será lançado na Festa da Maçã

A agricultura é fortemente dependente de insetos para a produção de alimentos e pelo menos um terço de todas as culturas depende da polinização. Na medida em que a agricultura cresce, a necessidade de polinizadores aumenta. Proteger as abelhas demanda de um esforço conjunto de apicultores, cientistas e órgãos públicos. E para que as abelhas possam permanecer nas suas tarefas essenciais no ecossistema, a Secretaria de Estado da Agricultura Catarina vai lançar o programa Poliniza Santa Catarina.

A intenção é apoiar os agricultores na atividade de polinização de culturas de importância agrícola, por meio do programa de Fomento Agro. Poderão fazer parte do projeto os apicultores devidamente capacitados e avaliados pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), cadastrados na Cidasc e com parâmetros técnicos das colméias dentro das especificações previstas no cadastro.

O Programa tem por objetivo organizar, valorizar e proteger as abelhas na polinização com benefícios na produtividade de frutas, hortaliças e grãos. Também vai monitorar e alertar sobre o uso adequado dos defensivos agrícolas, evitando a mortandade e a redução do tempo de vida das abelhas e, conseqüentemente, a intoxicação do mel e a eliminação de colméias.

Hoje, Santa Catarina tem 9.000 apicultores e aproximadamente 315.000 colméias em produção. Na safra 2022/2023 o estado produziu 7,5 mil toneladas de mel, agregando renda para apicultores e agricultores

O secretário da Agricultura, Valdir Colatto, informou que vai fazer o lançamento do programa Poliniza Santa Catarina durante a realização da Festa da Maçã, que acontece de 07 a 10 de setembro em São Joaquim, um grande evento do agronegócio que reúne empresas e produtores da fruta e divulga outros produtos como pecuária, vinhos de altitude, queijos, frescais e os méis.

“A apicultura e a meliponicultura são atividades importantes, que geram renda e riqueza para milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Além de ter um papel fundamental na polinização, principalmente na fruticultura. A Secretaria da Agricultura seguirá apoiando o setor produtivo, com programas e projetos para incentivar o uso de tecnologias que possam resultar no aumento da produção e na proteção das abelhas”, destaca o secretário Valdir Colatto.

DADOS SOBRE O MEL DE SC