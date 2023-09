Está chegando o grande dia da 23ª edição da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

São Joaquim, a Capital Nacional da Maçã, inicia nesta quinta-feira feriado de 7 setembro, a 23ª edição da Festa Nacional da Maçã. A festa ocorre no Parque de Exposições com shows nacionais, regionais e locais como uma programação que se estende até domingo (10).

Munhoz e Mariano abrirão a festa no dia 7 de setembro. Na sexta-feira, será a vez de Zé Felipe se apresentar, seguido por Launa Prado e Reação em Cadeia no sábado. O encerramento do evento, no domingo, será marcado pelo show de Diego e Victor Hugo.

Destaques da Programação:

Com uma programação diversificada, a 23ª edição da festa trará momentos emocionantes para todas as idades e gostos. Desde exposições de produtos locais até espetáculos musicais de renome, os visitantes podem esperar uma experiência enriquecedora e inesquecível.

Entre as atrações estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, Mostra do Mel da Serra Catarinense, Exposição de Bovinos, Mostra do Núcleo de Ovinocultores, Exposição de Equinos, Rodeios, além de feiras de gado, artesanato e exposições, destacarão a excelência dos produtos locais.,

Dois Palcos para a Música:

A música também terá destaque especial, com uma série de shows musicais que incluem artistas renomados e talentos locais. Desde apresentações cativantes de grupos infantis até shows de artistas nacionais de renome, a Festa Nacional da Maçã oferece um repertório musical variado que promete embalar o público ao som de diferentes gêneros e estilos em dois Palcos diferente o Palco Gala e a Arena Fuji

A 23ª edição da Festa Nacional da Maçã promete trazer ainda mais brilho, alegria e apreço pela cultura local. À medida que os portões do Parque Nacional da Maçã se abrirem, visitantes e moradores se reunirão para celebrar a maçã, o sabor da tradição e a harmonia da comunidade joaquinense.

Para mais informações acesse o site oficial da Festa:

Para acessar o site da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim, basta visitar www.festadamacasaojoaquim.com de qualquer dispositivo com acesso à internet.