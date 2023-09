Instituto de Cardiologia de Santa Catarina registra aumento de 50% em cirurgias cardíacas eletivas em 2023

O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), referência em tratamentos cardiovasculares, apresentou crescimento de 50,13% no número de cirurgias cardíacas eletivas realizadas de janeiro a agosto de 2023, em comparação ao mesmo período no ano anterior, 2022.

Os números demonstram um aumento significativo no período, passando de 377 cirurgias no ano de 2022 para 566, em 2023. Nesses montantes estão incluídos procedimentos como implantes de marcapasso e cardiodesfibriladores. A ampliação no número de cirurgias é resultado da mobilização estratégica das equipes do ICSC, que reorganizaram os fluxos de trabalho para otimizar o atendimento aos pacientes.

“Estamos empenhados em acabar com as filas de espera por cirurgias eletivas, seguindo o que foi preconizado pelo governo estadual. O Instituto recebe pacientes de todo Estado para diversos procedimentos e estamos conseguindo agilizar a realização dessas cirurgias, trazendo qualidade de vida para nossos pacientes”, explica Paulo Brentano, diretor do ICSC.

Além do aumento em cirurgias eletivas, o ICSC também registrou um crescimento significativo no número de cateterismos e angioplastias, totalizando 1.723 procedimentos dessas especialidades durante o mesmo período, representando um aumento de 25% em comparação ao ano anterior. Esses resultados positivos foram alcançados por meio da expansão do horário de funcionamento do setor de hemodinâmica da instituição, permitindo um atendimento mais amplo e eficiente aos pacientes.

