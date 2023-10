Expolages 2023: espaço de julgamentos de animais ganha estrutura inédita

Pela primeira vez na história da Expolages o espaço reservado ao julgamento de animais terá uma estrutura diferenciada, muito parecida com a do palco das Sapecadas Nativistas, durante a Festa do Pinhão. Os julgamentos das raças são sempre um dos pontos altos da Expofeira. A nova estrutura dará abrigo e conforto ao público e aos juízes, que terão mais tranquilidade para trabalhar, além da ampla proteção e cuidado com os animais que estarão desfilando durante os julgamentos.

Outros pontos de recebimento de animais também tiveram atenção e foram revitalizados, tanto interna como externamente, estabelecendo um padrão em todos os pavilhões, dando também uma grande melhora na visibilidade. Novas mangueiras estão em compasso de construção. Os estacionamentos internos foram ampliados e receberam grande camada de brita, para evitar transtornos com lama em dias de chuva.

No sábado, 30, foi possível constatar a aceleração dos trabalhos de montagem da estrutura da Expolages. Até quinta-feira (5), tudo deverá estar pronto para a abertura programada para às 17 horas, na pista de remates José Arruda Ramos. Ainda no sábado, equipamentos de porte grande já estavam alinhados em alguns pontos determinados do Parque Conta Dinheiro, e estandes sendo montados.

Por fim, já nesta segunda-feira (02), alguns animais já darão entrada. No entanto, o maior volume de chegada se dará entre terça e quarta-feira, dias 3 e 4. São esperados cerca de 1,8 mil animais, entre bovinos, equinos e ovinos. Segundo o presidente da Associação e Sindicato Rural, Márcio Pamplona, o número de animais só não será maior, porque muitos produtores do Rio Grande do Sul que trariam, principalmente ovelhas, não irão mais participar, em função dos reflexos das enchentes no Estado, dos últimos dias.

Por Assessoria de Imprensa