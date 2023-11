Epagri realiza workshop sobre empreendedorismo para mulheres rurais na Serra Catarinense

No dia 10 de novembro, cerca de 260 mulheres rurais de 18 municípios da Serra Catarinense se reúnem em Campo Belo do Sul para aprender e trocar experiências sobre empreendedorismo no campo. Elas participam do V Workshop da Mulher Empreendedora Rural da Serra Catarinense, que será realizado pela Epagri em parceria com a prefeitura do município. A programação vai das 9 às 16 horas no Salão Paroquial de Campo Belo do Sul.

O objetivo do encontro é valorizar, organizar e fortalecer o empreendedorismo feminino no espaço rural na Serra Catarinense. O destaque da programação está nas apresentações de histórias de sucesso das mulheres rurais à frente de empreendimentos de turismo, agroindústrias e outros negócios. Serão dois painéis: um com experiências da região serrana e outro com mulheres de Campo Belo do Sul.

Protagonismo feminino

O workshop também conta com palestras sobre atuação da mulher na gestão pública, políticas públicas para mulheres rurais, finanças, cooperativismo, turismo rural, legalização de agroindústrias e serviços de inspeção municipais. O evento acontece deste 2019 de forma itinerante nos municípios da Serra Catarinense.

Andréia Meira, extensionista da Epagri em Lages, diz que o evento é uma oportunidade de valorização e divulgação do trabalho desenvolvido por empresas públicas catarinenses em benefício de mulheres agricultoras, da cidadania, da liderança e do empreendedorismo. “O evento possibilita criar parcerias concretas entre mulheres, familiares, técnicos, prefeitura e o Governo do Estado, beneficiando as famílias rurais dessa região que tem os menores IDHs do Estado”, explica.

Empreendedorismo para mulheres rurais

A Epagri trabalha em todas as regiões de Santa Catarina para estimular o protagonismo e o empreendedorismo entre as mulheres rurais e da pesca. A Empresa desenvolve ações de qualificação, organização e valorização com famílias rurais e prioriza a participação da mulher e do jovem como agentes do desenvolvimento rural. “Cursos, reuniões, oficinas, visitas e atendimentos alicerçam as iniciativas empreendedoras no meio rural considerando a história, cultura e potencialidades da região e da agricultura familiar”, diz Andréia.

As inscrições para o workshop ainda estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita na Epagri de qualquer município de Santa Catarina. Para encontrar o escritório mais próximo, clique aqui.

Confira a programação V Workshop da Mulher Empreendedora Rural da Serra Catarinense – 10 de novembro em Campo Belo do Sul:

– 9h: Abertura

– 9h40: Experiência e atuação da mulher na gestão pública: avanços e desafios – Claudiane Pucci (prefeita de Campo Belo do Sul)

10h00: Painel 1 – Experiências inspiradoras de empreendedoras rurais da Região Serrana

Moderadora: Andreia Meira (Epagri)

– 10h10: Pousada Laranjeira Ecoturismo e Pousada Paraíso dos Cânions: Andréia da Silva Nezi e Dalva Borges da Silva (Bom Jardim da Serra)

– 10h25: Frutas Carraro e sucessão familiar: Carina Carraro e Olinda Carraro (Lages)

– 10h40: Pousada Rural Luz do Sol: Simone Oliveira (São Joaquim)

– 10h55: Agroindústria Doces Caetano: Izolete Caetano da Luz (Capão Alto)

11h20: Painel 2: Experiências inspiradoras de empreendedoras rurais campo-belenses

Moderadora: Camila Zanchett Furtado (Secretária de Agricultura de Campo Belo do Sul)

– 11h35: Produção de morangos de qualidade: Clarice Siqueira

Agroindústria e agregação de valor na propriedade rural: Simone del Soto

– 11h50: Turismo rural em Campo Belo do Sul: Denise Lopes

– 12h05: Cooperativismo para o fortalecimento do meio rural: Valeska del Soto

12h30: Almoço e visita às exposições de cada município

– 13h30: Apresentação cultural

– 14h: Políticas públicas para mulheres rurais: Roberta Duarte (engenheira-agrônoma Epagri Florianópolis)

– 14h25: Finanças e cooperativismo – Sicredi Altos da Serra

– 14h40: Legalização de agroindústria e Serviços de Inspeção Municipais (SIM): Andressa Steffen Barbosa (Médica-veterinária coordenadora do Programa Sanidade dos produtos agropecuários – Cisama)

– 16h: Encerramento