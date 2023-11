Covid-19: aumento de casos preocupa saúde; 7 pessoas morreram neste ano em Lages

A Secretaria Municipal de Saúde de Lages, vem emitindo alertas nas últimas semanas em relação ao aumento dos casos de Covid-19. De acordo com o Painel de Casos, desde o início de 2023, sete óbitos foram registrados na cidade, sendo três homens e quatro mulheres as vítimas.

Entre os 19 municípios que compõem a Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), Lages lidera com sete mortes confirmadas, enquanto Otacílio Costa registrou uma única morte. Todas as vítimas eram idosas, com idades variando entre 65 e 97 anos.

Além disso, os dados mostram que todos os pacientes, com exceção de um, apresentaram sintomas da doença ainda neste ano. Outro dado revela que apenas dois dos afetados possuíam comorbidades. Apenas em outubro, 435 casos estão ativos na cidade.

Mariana Decker, a Responsável pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Lages, atualizou sobre a situação. “Tivemos alguns internamentos, envolvendo crianças e adultos, e, infelizmente, perdemos dois adultos em apenas 15 dias. É importante lembrar que o vírus continua ativo, o que torna crucial que redobremos nossos esforços para conter a disseminação da doença.”

O secretário municipal de saúde de Lages, Claiton Camargo, expressou preocupação com o aumento recente de casos: “Temos testemunhado um crescimento significativo que gerou um sinal de alerta. O mês de outubro costuma trazer consigo um aumento nas doenças respiratórias, como rinites alérgicas e gripes sazonais. No entanto, o incremento nos casos de Covid-19 nos acende um sinal de alerta.”

Além da vacinação, outras medidas preventivas são importantes:

Lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel;

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;

Utilizar a etiqueta respiratória (cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar com o antebraço e eliminar lenços e máscaras usadas no lixo);

Limpar e desinfetar superfícies e objetos que as pessoas tocam com frequência, como brinquedos, maçanetas e dispositivos móveis;

Evitar contato próximo com pessoas doentes, evitando beijar ou compartilhar copos, talheres ou objetos pessoais;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres;

Manter os ambientes bem ventilados, com portas e janelas abertas, de forma a permitir o fluxo de ar nos locais;

Em caso de sintomas respiratórios, procurar um serviço de saúde para fazer o teste para a Covid-19, usar máscara e evitar aglomerações;

Em caso de resultado positivo para a doença, cumprir o isolamento recomendado.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 continua sendo a melhor forma de prevenir casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. Ela está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, sendo que o esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária.

Além do esquema primário (primeira e segunda doses), é importante que a população fique atenta às doses de reforço e atualize a situação vacinal, caso necessário.

Pessoas com 18 anos ou mais com o esquema primário completo (primeira e segunda doses) devem tomar uma dose de reforço com a vacina bivalente, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de 4 meses.