Senar abre processo seletivo para cursos técnicos voltados ao agro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com as inscrições abertas para o processo seletivo que oferece 3.725 vagas em cursos técnicos de nível médio em Agricultura, Agronegócio, Florestas, Fruticultura e Zootecnia na modalidade a distância.

Os interessados podem se candidatar até o dia 15 de janeiro de 2024. Clique aqui: http://etec.senar.org.br/processo-seletivo-cursos-a-distancia/

As formações técnicas são reconhecidas pelo Ministério da Educação com emissão de diploma válido em todo o território nacional. As aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2024.

Os cursos gratuitos têm duração de dois anos a dois anos e meio e são voltados, prioritariamente, para pessoas do meio rural que desejam ampliar as oportunidades de atuação no setor agropecuário.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e, no momento da inscrição, devem escolher um dos polos de apoio presencial distribuídos por todo o país.

Novidade

Pela primeira vez, o Senar oferece o curso técnico em Agricultura. São 995 vagas distribuídas em 35 polos de ensino nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Norte.

O aluno aprovado em Agricultura terá competências profissionais necessárias para o planejamento, execução e controle do processo de produção e mecanização agrícola, com foco na sustentabilidade do agronegócio.

Florestas

Esse curso técnico oferece o desenvolvimento das competências profissionais necessárias para participar do planejamento e executar e controlar os processos de produção florestal, considerando a legislação técnica, a de segurança do trabalho, a de meio ambiente, a responsabilidade social e os aspectos econômicos.

São 95 vagas distribuídas em três polos: Amapá, Bahia e Santa Catarina.

Agronegócio

A formação técnica em Agronegócio é focada nos procedimentos de gestão e de comercialização. São 1.230 vagas, em 44 polos de apoio presencial distribuídos nos seguintes Estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Fruticultura

O curso técnico em Fruticultura ensina aos estudantes as técnicas que auxiliarão no planejamento, execução e controle dos processos produtivos da atividade.

Para esse processo seletivo são oferecidas 200 vagas em 7 polos: Bahia, Ceará, Maranhão, Mato grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Zootecnia

São 1.205 vagas oferecidas no curso técnico em Zootecnia, com foco na formação profissional relacionada à produção animal. Os interessados podem se candidatar a uma das vagas distribuídas nos 45 polos de ensino distribuídos na Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

