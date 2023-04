Idoso de 78 anos é a quarta pessoa a morrer por dengue em SC

Nesta segunda-feira (10), a Secretaria da Saúde confirmou a quarta morte por dengue no município de Joinville, no Norte catarinense. A vítima era um homem de 78 anos, com comorbidades e morador do bairro Floresta. Ele morreu no último dia 5, em uma unidade hospitalar da rede pública.

A confirmação de que o óbito foi decorrente de complicações causadas pela dengue foi possível após investigação epidemiológica, que realizou exames junto ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC).

Desde o início do ano, 3,3 mil casos de dengue foram confirmados em Joinville. Por meio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), ficou evidenciado que a maioria dos focos de dengue está nas residências. Os bairros com mais casos confirmados são: Comasa, Jardim Paraíso, Bom Retiro, Nova Brasília e Floresta.

Vigilância Ambiental

A equipe da Vigilância Ambiental continua realizando as ações de combate à dengue, incluindo visitas domiciliares, aplicação de fumacê, monitoramento de armadilhas, orientações e aplicação de larvicida.

Mensalmente, uma média de 25 mil visitas são realizadas para identificar e eliminar recipientes com água parada que podem servir de criadouro para o mosquito.

Central de Atendimento da Dengue

A Central de Atendimento da Dengue de Joinville, está em funcionamento na UniSociesc Campus Park, no bairro Boa Vista. O serviço é voltado para pessoas com 15 anos ou mais, que apresentam sintomas leves e moderados da dengue. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os sintomas mais comuns são: febre alta; dor no corpo, nas articulações ou atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; e manchas vermelhas no corpo.

Pacientes que apresentam sintomas severos, como sangramento, dor aguda, desmaio ou confusão mental devem buscar atendimento imediato nas Unidades de Pronto-atendimento (UPAs).