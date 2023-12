MAÇÃ/CEPEA: Exportações são boas

Apesar de os principais concorrentes do Brasil enfrentarem problemas produtivos (como Chile, Nova Zelândia e África do Sul) e o volume brasileiro aumentar na safra 2022/23, as exportações de maçã fresca não aumentaram como esperado por agentes consultados pela Hortifruti Brasil.

Isso porque o atraso na colheita do Brasil (que resultou no baixo estoque nacional e na necessidade de recompô-lo rapidamente após a colheita) e o alto suprimento em alguns dos principais destinos, como a Índia, impediram um aumento significativo do volume exportado. Ao menos, a receita teve um incremento mais animador.

Os principais destinos da maçã brasileira foram: Bangladesh, com 42% do total exportado pelo Brasil entre janeiro e setembro/23; Índia, com 33%; e Reino Unido, com 9%. Cabe destacar que a Rússia, que já chegou a terceira posição no ranking dos principais destinos, deixou o posto desde o início da guerra Rússia e Ucrânia, que resultou em sanções a este país.

Fonte: hfbrasil.org.br