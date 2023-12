Mudanças no trânsito de São Joaquim visam segurança e fluidez nas proximidades de escola; entenda

A cidade de São Joaquim está a implementação de mudanças no trânsito ao longo da Avenida Cel. João Palma. O trecho compreendido entre a esquina da Escola Ary Borges até a saída na Cruz Vermelha passará a operar em sentido único, uma medida que tem como objetivo principal aprimorar a trafegabilidade e reforçar a segurança no entorno da área escolar.

A decisão de alterar o fluxo de trânsito nessa região específica foi tomada considerando a elevada movimentação de crianças e pais durante os horários de entrada e saída da Escola Ary Borges. A medida busca mitigar riscos e proporcionar um ambiente mais seguro para os pedestres, especialmente os estudantes que frequentam a instituição de ensino.

ensino.



A mudança, que entra em vigor a partir da próxima semana, conta com o respaldo das autoridades de trânsito locais e é resultado de estudos que avaliaram a atual situação do tráfego na área. Além disso, a iniciativa visa melhorar a fluidez do trânsito, reduzindo congestionamentos e otimizando o deslocamento dos moradores e condutores que transitam pela Avenida Cel. João Palma.

A prefeitura de São Joaquim enfatiza a importância da colaboração da comunidade e dos condutores nesse período de adaptação às mudanças. Sinalizações adequadas serão instaladas ao longo da via para informar os motoristas sobre a alteração no sentido do tráfego. As autoridades locais também estarão presentes nos primeiros dias para orientar os usuários da via e garantir uma transição suave.

Com essas mudanças, São Joaquim reforça seu compromisso com a segurança viária e busca proporcionar um ambiente mais seguro e eficiente para todos os cidadãos, especialmente aqueles que circulam nas imediações de instituições educacionais. A administração municipal está aberta ao diálogo com a comunidade para eventuais ajustes e melhorias futuras, sempre visando o bem-estar coletivo.