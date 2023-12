Maçã/Cepea: Em fim de ano, frutas graúdas ganham destaque

Esta semana (04 a 08/12) foi marcada pela estagnação dos preços das maçãs tradicionais nas regiões classificadoras do Sul. Como exemplo, a gala 110 Cat 1 foi vendida por R$ 117,83/cx de 18 kg na média das praças, e a de 165 Cat 3 por R$ 80,67/cx de 18 kg. Essa tendência é atribuída à escassez de oferta em contraponto à baixa demanda – que foi agravada pela proximidade das festividades de fim de ano, que impulsionam a demanda por outras frutas, como as de caroço.

Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, neste período, a preferência do mercado é de frutas graúdas Cat 1, que são mais demandadas pela boa qualidade visual. Para as próximas semanas, é esperada maior entrada de maçãs importadas e outras da época. Além disso, em algumas regiões produtoras do Sul, a colheita de maçãs precoces está prestes a começar, o que pode influenciar nas cotações do mercado.

Fonte: Cepea/Hortifruti