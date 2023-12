“Thin Cut Burguer: A Gastronomia num cenário encantador em São Joaquim”

No dia 1º de dezembro, o Thin Cut Burguer abriu suas portas em uma casa clássica e história em São Joaquim, prometendo inovações e novidades para a cena gastronômica local. E assim, a memória arquitetônica da cidade de São Joaquim vai virando registro diante do “progresso”. O nome “Thin Cut” traduz-se como “Corte Fino” em inglês, cuidadosamente escolhido pelos proprietários Vanusa e Edevaldo, refletindo a ênfase em hambúrgueres e carnes artesanais.

Com uma arquitetura preservada que remonta à época, a casa, situada ao lado da Igreja Matriz, proporciona um ambiente único para apreciar a culinária refinada do Thin Cut Burguer, unindo tradição e inovação em um local tão emblemático quanto saboroso.

A Thin Cut Burguer destaca-se também pelas porções especiais, como camarão, bolinho de bacalhau, tábuas quentes de carne, entrecot, frescal, ampliando a experiência gastronômica serrana. O local escolhido para esta experiência única é a histórica Casa Família Gregório Cruz, construída em 1925 ou 1926, que testemunhou momentos marcantes da cidade, sendo anteriormente residência do ex-prefeito Gregório Pereira da Cruz.

A especialidade da casa não se limita apenas a hambúrgueres; eles também exploram a alta gastronomia com risotos e brusquetas. “Nosso foco é hambúrguer artesanal com cortes finos, utilizando grande parte de ingredientes serranos e artesanais da região. Além dos ingredientes, oferecemos tábuas, carnes, sobremesas, risotos, drinks, vinhos finos de altitude e saladas”, explica Vanusa.

Além disso, o ambiente do restaurante foi cuidadosamente proje para oferecer uma experiência acolhedora e convidativa, para que os clientes se sintam em casa enquanto desfrutam de suas refeições, mas valorizando a arquitetura histórica.

Os visitantes podem desfrutar de pratos exclusivos, com destaque para os hambúrgueres finamente cortados, preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade. Além disso, a carta de vinhos e cervejas artesanais oferece opções para harmonizar com os diferentes sabores dos pratos.

Com um ambiente acolhedor e aconchegante, o Thin Cut Burguer proporciona uma experiência gastronômica única, com atendimento atencioso e detalhes que remetem à história do local. A combinação de sabores inovadores com a atmosfera tradicional da casa torna o restaurante um destino imperdível para apreciadores da boa comida e da beleza arquitetônica.



Além disso, a localização privilegiada no coração da cidade, próximo à Igreja Matriz torna o restaurante uma parada ideal para turistas e moradores locais que desejam vivenciar a cultura e a gastronomia da região. Com um menu diversificado e uma atmosfera única, o Thin Cut Burguer convida a todos para uma experiência memorável, onde a tradição e a inovação se encontram em cada prato.

Com a abertura do Thin Cut Burguer, a cena gastronômica de São Joaquim certamente ganhou uma adição emocionante e saborosa. Thin Cut Burguer promete ser sempre uma opção deliciosa e satisfatória para os amantes de hambúrgueres e carnes artesanais.