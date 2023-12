Prefeito de Anita Garibaldi conduzido por aclamação presidente da Amures

O prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, foi eleito por aclamação, presidente da Amures na manhã desta sexta-feira (08), em assembleia na vinícola Quinta da Neve, em São Joaquim. Ele assume o comando da entidade no lugar de Giovani Nunes, prefeito de São Joaquim que encerra seu mandato no final desse mês.



João Cidinei havia manifestado interesse na presidência da entidade ano passado, mas acabou indicado para presidência do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama). Na assembleia de prefeitos de novembro, ele abriu mais uma vez o desejo de presidir a Amures. Em 2020, ele presidiu a Amures de 1° de janeiro a 3 de junho, quando renunciou para disputar a reeleição de prefeito e entregou o mandato para o então prefeito de Correia Pinto, Celso Rogério Alves Ribeiro.



Agora, João Cidinei retorna à presidência da Amures com o desafio de aproximar o governo Jorginho Mello e os gestores municipais da Serra Catarinense. “O governador já recebeu os prefeitos em audiência na sede da Amures, cumpriu com promessas feitas com cada um e nossa missão enquanto presidente da Amures será fortalecer esta relação de desenvolvimento regional entre o Estado e os nossos municípios”, disse João Cidinei.

Ao se despedir do cargo, Giovani Nunes agradeceu à confiança depositada nele pelos prefeitos e frisou a importância da união e do comprometimento com as causas regionais. Ele foi o sexto prefeito de São Joaquim a presidir a Amures nos 55 anos de existência da entidade.



O prefeito de Rio Rufino, Erlon Tancredo Costa ficou como 1º vice-presidente e prefeito de Bom Jardim da Serra Pedro Ostetto como 2º vice-presidente. A posse da nova diretoria é automática a partir de primeiro de janeiro de 2024.

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto prestigiou a reunião dos prefeitos e a tarde, participou de reunião com os gestores de saúde dos municípios da Serra Catarinense.

Diretoria Executiva Amures

Presidente – João Cidinei da Silva (Prefeito Anita Garibaldi)

1º Vice-presidente – Erlon Tancredo Costa (Rio Rufino)

2º Vice-presidente – Pedro Ostetto (Bom Jardim da Serra)

Fernanda Córdova no Cisamures e Giovani Nunes no Cisama.

Junto com a eleição da Amures foram eleitos também, os presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde – Cisamures e do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama. A prefeita de Palmeira Fernanda Córdova comandará o consórcio de saúde e o prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, o Cisama.

Fernanda Córdova assumirá em substituição a prefeita de Vargem, Milena Andersen Lopes e Giovani Nunes no lugar do prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva. Todos fizeram manifestação de agradecimento aos colegas pelo apoio e confiança e desejaram bom trabalho aos que assumirão o posto.