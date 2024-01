Projeto Peixe na Mesa poderá ter parceria com Cisama e Amures

Lançado no final do ano passado, o projeto Peixe na Mesa poderá ser ampliado e ter alcance regional com parcerias através do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama) e Amures. A primeira conversa nesse sentido aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), entre o secretário de municipal de Agricultura e Pesca de Lages, Ozair Coelho (Polaco), diretor executivo do Cisama, Selênio Sartori e o secretário executivo da Amures, Walter Manfroi.

Polaco e o diretor de Infraestrutura Rodrigo Liz, receberam no Horto Municipal do bairro Guarujá, os representantes dos municípios para conhecer a estrutura do projeto. Segundo Polaco, o objetivo é distribuir alevinos aos piscicultores cadastrados e alface para fomentar a oferta de peixe e hortaliças para feiras nos bairros.

“Dos tanques onde são criados peixes é aproveitada a água adubada para irrigar a produção de alface. É uma produção associada e de 50 mil mudas por mês, vamos saltar para 150 mil mudas por mês de alface”, explicou o secretário.

A estrutura do criatório tem área coberta de 576m2 e consiste em sete tanques, cada qual com capacidade para 5 mil litros de água. O sistema é denominado aquaponia, com criação de peixe associada ao cultivo hidropônico de hortaliças.

Campo Experimental de Piscicultura

Após conhecer a estrutura do projeto Peixe na Mesa,Walter Manfroi e Selênio Sartori convidaram Polaco para conhecer a estrutura do Campo Experimental de Piscicultura da Serra Catarinense, na antiga Estação de Piscicultura do Ibama, em Painel. A unidade está em fase final de cessão para o Cisama e deverá ser retomado o projeto de cria e recria de peixes associada ao turismo.

“O campo de piscicultura terá uso compartilhado pelos municípios. Em breve teremos reunião com os secretários municipais de agricultura para desenvolvermos um plano de gestão de toda aquela área”, explicou Selênio Sartori. O secretário de Agricultura e Pesca de Lages ficou encantado com o local e hipotecou apoio aos projetos de desenvolvimento regional.

Walter Manfroi pretende em breve, levar os prefeitos da Amures para uma reunião no local para que conheçam a estrutura. “Unir as forças em torno do Campo Experimental de Piscicultura é um desafio e projetos como Peixe na Mesa, podem estar associados a essa unidade de piscicultura”, comentou Manfroi.

Fonte: Amures/Cisama

Por Onéris Lopes