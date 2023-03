Globo Rural destaca a Maçã de São Joaquim e a expectativa para a Safra de 2023.

A maçã de São Joaquim ganhou destaque no Globo Rural, um dos principais programas de agronegócio da televisão brasileira. Em uma reportagem da equipe composta pela dupla Schaina Marcon e Fabiano Souza, os telespectadores puderam acompanhar o início da colheita da maçã na região de São Joaquim, em Santa Catarina.

Os jornalistas mostraram a alta produtividade do chamado “muro frutal”, técnica utilizada pelos produtores da região para maximizar o uso do espaço e aumentar a produção. Além disso, a reportagem destacou a excelente qualidade da fruta produzida na região, resultado do clima e da topografia favoráveis.

Veja o vídeo:

A reportagem também trouxe a expectativa dos produtores da região para a safra de maçã deste ano, que promete ser uma das melhores dos últimos tempos. Os telespectadores puderam entender a importância da maçã para a economia local e a dedicação dos produtores para oferecer um produto de alta qualidade aos consumidores.

A equipe composta pela dupla Schaina Marcon e Fabiano Souza mostrou muita capacidade e habilidade na cobertura da colheita da maçã em São Joaquim. A reportagem trouxe informações relevantes e mostrou de perto o trabalho dos produtores da região, destacando a importância da agricultura para a economia do país.