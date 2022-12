CANCONTROL – O aplicativo para diagnóstico do Cancro Europeu em Macieiras

CANCONTROL: Ferramenta para diagnóstico do Cancro Europeu em Macieiras Felipe A. Moretti Ferreira Pinto, Leonardo Araujo e Wilson Castello Branco Neto O cancro Europeu, causado pelo fungo Neonectria ditíssima, é uma doença preocupante para os produtores de maçãs. Durante este ciclo de produção estão ocorrendo diversas vezes chuvas de granizo, ocasionando ferimentos que podem servir de porta de entrada para o agente causal, assim é esperado que nos próximos meses apareçam plantas com sintomas. Um passo crucial para o manejo adequado é a realizar a diagnose correta da doença e uma nova opção para isto é o Cancontrol. O aplicativo foi desenvolvido em parceria pela Epagri e IFSC para auxiliar técnicos e fruticultores na diagnose e monitoramento do cancro europeu (Figura 1).

O aplicativo já está disponível para todas versões de celulares, tanto Android quanto

IOS (Figura 2). Qualquer pessoa pode baixar de forma gratuita o aplicativo em seus

celulares, através da PlayStore ou da AppStore digitando Cancontrol.

No aplicativo, estão textos explicativos sobre a doença, sintomas, epidemiologia, estratégias de controle, entre outros assuntos, bem como imagens e vídeos para auxiliar os produtores e responsáveis técnicos no seu diagnóstico e na tomada de decisão do manejo do cancro europeu. Além disso, o aplicativo Cancontrol possui um módulo de monitoramento (Figura 3), que permite o registro das plantas infectadas, com dados como idade do pomar, cultivar infectada, descrição textual e fotos, que são enviados automaticamente para análise dos fitopatologistas da EPAGRI-EESJ.

Quando as imagens são enviadas existem três resultados possíveis: positivo (planta doente), negativo (não é Cancro Europeu), ou análise presencial, que significa que o produtor deve levar a parte infectada da planta na EESJ, como fazia antes do aplicativo existir. Esta informatização poderá trazer maior agilidade no processo, poupando tempo e recursos de todos envolvidos. O monitoramento precoce, junto com as medidas de manejo irão reduzir a incidência da doença nos pomares a médio-longo prazo.

Além do aplicativo, também existe o site do cancro europeu, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.cancroeuropeu.com.br/. A hospedagem e manutenção do aplicativo Cancontrol e site do cancro europeu é financiada pela Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM). A guerra contra o Cancro Europeu é responsabilidade de todos e o sucesso ou os prejuízos serão sentidos por todos envolvidos na cadeia produtiva da maçã. Assim quanto mais produtores e técnicos utilizarem a tecnologia, maior será a chance de manter essa doença em níveis aceitáveis, evitando a perda dos pomares e diminuição da renda dos fruticultores