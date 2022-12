Durante um recente casamento no Rio do Rastro Eco Resort o fotógrafo Davi Nascimento da equipe @dnfotos conseguiu um feito raro na fotografia, principalmente se tratando de um cerimonial ao clicar uma cena projetada em meio a um nevoeiro, uma viela de flores e a sensação nítida de estar entre as nuvens, a cinemática celestial de um casamento que é possível graças ao clima fantástico da Serra do Rio do Rasto.