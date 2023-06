A ASSEA, EPAGRI, AMAP, Prefeitura de São Joaquim e EMBRAPA com apoio dos patrocinadores realizarão dias 13, 14 e 15/06/23 o 15º SENAFRUT

Um evento de excelência, com conteúdos exclusivos e palestras com renomados especialistas do setor.

O Senafrut é reconhecido como um dos principais eventos da fruticultura no Brasil, e é uma oportunidade para os fruticultores da Região de São Joaquim e do Brasil, profissionais e estudantes atualizarem seus conhecimentos, trocarem experiências e estabelecerem contatos com outras pessoas da área.

Durante o Seminário, serão realizadas palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos científicos, exposição de tecnologias e visitas técnicas a áreas de produção.

Participe! Inscreva-se já e garanta sua vaga!

http://www.senafrut.com.br