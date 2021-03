São Joaquim tem dia expressivo de vacinação para idosos entre 80 a 89 anos contra o COVID-19

São Joaquim iniciou na manhã desta segunda-feira (01), mais uma etapa da imunização contra a Covid-19. A equipe da Secretaria de Saúde começou logo cedo a montagem da estrutura de vacinação em frente ao Posto Araucária, na área central da cidade.

Uma grande fila de carros se formou, já que a modalidade drive-thru era a mais utilizada pelos idosos. Os que não tinham carro, fizeram filas ao lado oposto e receberam a imunização pela equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde.

“Minhas filhas vieram ficar na fila para deixar a velhinha descansar, eu aconselho que todos façam a vacina, vale a pena eu quero viver mais um pouco” Respondeu a senhora Nair Hugen Machado Bleyer, de 85 anos que foi a primeira idosa a receber a vacina nesta segunda.

Foram vacinados os idosos de 80 a 89 anos e a vacinação prosseguiu no período da tarde e continuará até que o estoque seja esgotado. Ao todo, São Joaquim recebeu 410 doses da vacina Oxford-Astrazeneca.

A ação mobilizou mais de 25 profissionais da Saúde e contou com a presença do Secretário da Saúde, José Teodoro de Sena e também do acompanhamento do prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes. Mais de 300 idosos foram vacinados somente nesta segunda-feira, o dia mais expressivo da vacinação contra o COVID-19 em São Joaquim.

“Iniciamos a nova escala de imunização, iremos seguir as portarias, as escalas relacionadas a idade. Pedimos a compreensão e a paciência das pessoas, sabemos que todos querem se vacinar, não temos doses suficientes para imunizar todos mas estamos fazendo o melhor pela saúde de São Joaquim”, Finalizou o prefeito, Giovani Nunes



Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim