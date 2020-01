Imagem do dia – Morador de rua é flagrado dormindo na porta da prefeitura de São Joaquim

A foto foi registrada por volta das 0h30min desta sexta-feira (17), os termômetros marcavam 07ºC.

Logo inicia a colheita da maçã em São Joaquim, na Serra Catarinense. A mão de obra que existe na cidade não é suficiente para suprir as necessidades dos produtores. Para colher o fruto muitos proprietários de pomares investem em mão de obra de pessoas vindas de outros estados.

Nesta época diversas pessoas, que ficam sabendo do trabalho em São Jaquim resolvem se aventurar em busca de uma colocação no setor rural. Mas alguns ainda não tem contrato com os produtores e acabam dormindo nas ruas da cidade encarando as baixas temperaturas.

Em anos anteriores já foram vistas pessoas dormindo, em baixo de marquises de lojas no centro, na concha acústica da Praça João Ribeiro e desta vez até o hall de entrada da prefeitura de São Joaquim serviu de abrigo.

