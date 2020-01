Serra do Rio do Rastro é liberada após queda de Barreira

Polícia Militar Rodoviária do posto de Bom Jardim da Serra informou que a Serra do Rio do Rastro já está liberada e o trânsito segue normalmente pelo local.

A Serra estava com trânsito em meia pista após blocos de pedras e terra desabarem sobre a pista por volta das 4h30min da manhã desta sexta (24).

Uma carregadeira foi utilizada durante o período da manhã para desobstruir parte do trecho afetado pelo desmoronamento.

Nota da PMR:

Fonte: 21°Gp/1°Cia/2°Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Informação.

Serra do Rio do Rastro.

Rod SC 390 Lauro Muller

Km 405,200

Barreira Removida.

Tráfego Normalizado. 🚔