Visitantes ficam presas em cemitério na Serra Catarinense

O fechamento de cemitérios acontecem em qualquer parte do País após o término do expediente. Em Lages não é diferente, e ainda com mais razão. Para evitar as ações de vândalos que não respeitam o local. Fazem pichações, roubam, e cometem suas safadezas.

Três senhoras foram ao cemitério da Penha para fazer uma visita aos túmulos onde estão sepultados seus entes queridos e não se deram contam da hora, quando chegaram ao portão principal do cemitério, já estava trancado com cadeado.

O expediente naquele Campo Santo se encerra às 18hs. Ao tomar conhecimento do fato, o vereador Chagas foi socorrer as três senhoras, que estavam do lado de dentro do cemitério sem poder sair. Elas conseguiram sair do cemitério somente às 19h15min.

Informações: Portal Notícia no Ato

Foto : Divulgação