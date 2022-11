Bom Jardim da Serra mostra o potencial no melhor evento de negócios turísticos das Américas

Quem representou muito bem a Serra Catarinense, durante a 34ª edição da FESTURIS, foi a staff do Turismo De Bom Jardim da Serra, durante a primeira semana deste movimentado mês de novembro de 2022.

As FESTURIS é a feira internacional de turismo de Gramado além de ser conhecida também como o “melhor evento de negócios turísticos das Américas”, nesta edição superou todos os seus 34 anos de história somando mais de 12.500 visitantes. Com os corredores cheios e estantes movimentados, reunindo grandes marcas de diversas partes do Brasil e do mundo.

Emoção, alegria, esperança, entusiasmo e reconhecimento pelos encantos da Serra Catarinense, em especial a Serra do Rio do Rastro, foram muitos dos elogios que receberam no Palácio dos Festivais, durante a cerimônia de abertura do 34º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado. Resiliência e capacidade de recuperação foram palavras em comum para definir o momento do setor turístico no mundo e a Serra Catarinense esteve muito bem representada pelos interlocutores Sandra Padilha e Benito Sbruzzi, com o total apoio do Prefeito Pedro Ostetto, mostrando as maravilhas turísticas que a Serra tende a proporcionar.

“A importância da Serra Catarinense estar em um evento como este é imprescindível para a promoção e divulgação e para o desenvolvimento da região turisticamente, estamos bem felizes com o resultado, prospectando vários negócios e oportunidades de desenvolvimento de toda Serra catarinense“

Destacou Benito Sbruzzi, Diretor de Turismo de Bom Jardim da Serra

Sobre o Festuris

O Festuris Gramado é uma das principais feiras de negócios turísticos das Américas e uma das mais antigas em atividade no mercado, alcançando a sua 34ª edição ininterrupta. Em 2020, o Festuris foi o único evento de negócios turísticos a ser realizado de forma presencial, em meio à pandemia. Além da feira geral, o Festuris trabalha com espaços segmentados: Luxury, Green Experience, Business & Innovation, LGBT+, Wedding e Food & Drinks Experience.

