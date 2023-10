SC-390 entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra volta a ficar interditada

São Joaquim, 12 de outubro de 2023 – A rodovia SC-390, no km 379, entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra, voltou a ficar interditada na tarde desta quinta-feira (12). A interdição foi necessária após o surgimento de rachaduras e erosão na pista.

Uma equipe da Coordenadoria Regional de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina irá ao local na tarde desta quinta para avaliar as condições do trecho. No momento, os acessos asfálticos à Bom Jardim da Serra estão interditados e sem prazo de liberação.

Veja o vídeo:

A interdição da SC-390 é mais um impacto da chuva histórica que atingiu a Serra Catarinense no último fim de semana. A rodovia já havia sido interditada anteriormente, devido às rachaduras na pista.

Com a interdição da SC-390, Bom Jardim da Serra fica isolada do resto do estado. A cidade só pode ser acessada por vias secundárias, como estradas de terra (também castigadas pela chuva) ou por via aérea.