SC tem 139 municípios com ocorrências e 111 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

Santa Catarina tem 139 municípios com registro de ocorrências relacionadas às fortes chuvas e 111 cidades decretaram situação de emergência. Os dados estão no último relatório divulgado pela Defesa Civil estadual, divulgado às11h desta quinta-feira, 12. Permanece o alerta de chuva volumosa para o estado nesta quinta. A partir da metade da tarde, a chuva enfraquece, permanecendo com menor intensidade e especialmente no Planalto Norte e Litoral Norte.

Os acumulados de precipitação variam de 50 a 70 mm em média no Oeste (divisa com o Paraná), no Planalto Norte, no Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, com pontuais maiores. No Grande Oeste (divisa com o Rio Grande do Sul), Planalto Sul e Litoral Sul, os volumes acumulados variam de 20 a 40 mm.

Situação de emergência

De acordo com o relatório mais recente da Defesa Civil estadual, subiu para 111 municípios em situação de emergência.



Equipes municipais com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do Governo do Estado além de contar com o apoio de estruturas federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal prestam atendimentos aos afetados.

Monitoramento Bombeiros Militares

O CBMSC atua no atendimento, garantindo a segurança dos cidadãos em Santa Catarina, além das ações de Ajuda Humanitária que não param. Ocorrências registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar relacionadas com as chuvas registradas entre quarta, 11 e quinta-feira, 12:

165 atendimentos;

72 viaturas;

42 municípios;

202 bombeiros empenhados

No Alto Vale do Itajaí foram 110 ocorrências registradas.

Acumulado de ocorrências e recursos desde o dia 3 de outubro:

1.166 atendimentos;

283 viaturas;

130 municípios;

1.043 bombeiros empenhados.

Este é o maior emprego de equipes especializadas – Forças-Tarefa (FTs)- ao mesmo tempo, já realizado pelo CBMSC

Estrutura no Alto Vale

Posto de Comando; Batalhão de Ajuda Humanitária; 2 helicópteros; FTs: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 13; 14; 15. Caminhões da FT 03, 05 e 15.

Estrutura no Planalto Norte:

FT 09, FT 01Rio do Sul na manhã desta quinta-feira – Foto: Divulgação / CBMSC

Situação das rodovias estaduais

:: Acesse aqui o mapa digital da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), com a situação das rodovias estaduais em tempo real.

Barragens

Dia 12/10/2023 Leitura: 10hrs – Fonte: Régua ANA -Níveis CIDADES

Barragem Sul (Ituporanga/SC )

Montante: 32,93 m IBGE: 402,93 m

Jusante: 4,00 m

Lâmina vertedouro 1,93 m

Comportas abertas: 0

Comportas fechadas: 5

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0 cm

Tempo: Chuva.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 119,98%

Barragem Oeste (Taió/SC)

Montante: 24,35 m IBGE: 363,35 m

Jusante: m

Lâmina vertedouro. 1,05 m

Comportas Abertas: 0

Comportas fechadas: 7

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0cm

Tempo: Chuva.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 109,88 %

Barragem Norte – (José Boiteux/SC)

Montante: 39,10 m – IBGE: 295,30 m

Comportas abertas: 0

Comportas fechadas: 2

Tempo: Chuva.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 71,05 %

Nível dos rios: CIDADES – Referente às 09h

Taió:(09hrs) 9,70 m

Taió: (Sdc local 10 hrs) 9,84 m

Rio do Oeste: ( hrs) m

Ituporanga:(09hrs) 2,80 m

Ituporanga: (sdc local 10hrs) 2,68 m

Rio do Sul (09hrs) 10,29 m

Rio do Sul: (Sdc local 10hrs) 10,53 m

Blumenau: 7,88 m (09hrs)

Previsão de tempo

Na quinta-feira (12), temporais seguem ocorrendo entre a madrugada e a manhã, com risco alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de galhos e árvores. A passagem de uma frente fria provoca chuvas em todo o estado durante o dia, que ocorre de forma persistente ao longo do dia e por vezes intensa – especialmente durante a manhã – com altos acumulados em um curto espaço de tempo. Os maiores volumes são esperados entre o Meio-Oeste, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. O risco é alto a muito alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações graduais.

SEXTA-FEIRA (13)

Na sexta-feira (13), ainda há condições para chuva fraca entre o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e norte do estado devido ao fluxo de umidade do oceano em direção à costa provocado por uma área de alta pressão. Já no Grande Oeste, o mesmo sistema mantém o tempo nublado. Apesar de as chuvas cessarem, o risco continua alto a muito alto para ocorrências como deslizamentos e inundações graduais. As temperaturas no amanhecer ficam relativamente baixas em comparação aos dias anteriores, com mínimas abaixo de 5°C na serra e entre 9°C e 12°C no Grande Oeste e Planalto Norte.

SÁBADO (14)

No sábado (14), o tempo firme com variação de nuvens predomina em Santa Catarina, mas há possibilidade de chuviscos no norte catarinense. Devido aos altos acumulados registrados nos dias anteriores, o risco continua alto a muito alto para ocorrências como deslizamentos e inundações graduais. Os ventos sopram de quadrante leste, com intensidade fraca. As temperaturas mínimas ficam abaixo dos 5°C na serra, variam entre 9°C e 12°C no Grande Oeste, Planalto Norte e Litoral Sul e variam entre 14°C e 17°C nas demais regiões. Durante a tarde, as máximas variam entre 22°C e 25°C no oeste e entre 17°C e 20°C no litoral.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS

No domingo (15), uma área de baixa pressão favorece o retorno das chuvas pelo estado, mas com intensidade fraca. Na segunda-feira (16), o fluxo de calor e umidade da região norte volta a ficar direcionado para SC, provocando temporais e chuvas intensas principalmente do Extremo Oeste aos planaltos.

