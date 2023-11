Prefeita de Urubici e representante da SBS de Bom Jardim da Serra participaram de importante reunião sobre Parque Nacional de São Joaquim

Nesta quarta-feira 14, Mariza Costa, prefeita de Urubici e o engº Henrique Brognoli Martins representante da SBS – Associação Santa Bárbara do Socorro de Bom Jardim da Serra, estiveram com o Sr. Walter Steenbock, o novo coordenador do GR 5 do ICMBIO que abrange os estados SC, PR e RS, para tratar de assuntos relativos ao Parque Nacional de São Joaquim.

Mariza Costa, pode relatar a visita aos parques da Baviera-Alemanha e pontuou a experiência da gestão nos seus parques voltados à conservação e ao turismo ambiental. Também destacou a importância do ICMBIO se aproximar das comunidades inseridas nas áreas ainda não indenizadas e entender as suas respectivas demandas.



Neste enfoque, Henrique Brognoli, representante da SBS, salientou que é urgente a revisão do Plano de Manejo que tem se tornado um grande ponto de discórdia, resgatando as bases da proposta original que contempla as atividades das áreas não indenizadas, que ainda são 61 % do Parque, ou seja, passados 60 anos dede a criação, faltam ser adquiridos cerca de 30.000 hectares.



A prefeita de Urubici reforçou o pedido de que se busque todos juntos uma solução para que as restrições impostas pelo ICMBIO aos Municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici, no uso das cascalheiras, não inviabilize a manutenção da rodovia, também conhecida como Rota Cênica Caminhos da Santa Bárbara.



Embora já existam discussões no âmbito estadual e nacional em relação ao combate ao Javali que certamente resultaram em procedimentos a serem adotados, o Sr Henrique Brognoli enfatizou que o ICMBIO deve iniciar a implantação da metodologia de combate proposta pela Gestão do Parque nas áreas já indenizadas com seus recursos financeiros e efetivos, demonstrando a sua eficiência, pois cada gestação dura 3,5 meses e nascem em média 5 filhotes.



Solicitou ao Coordenador Walter do GR05 para que seja de imediato alterada a denominação do Parque para Serra Catarinense e que se busque uma nova rodada de negociações nas questões demarcatórias, já que estão equacionadas no que tange aos Municípios de Urubici, Grão Pará e Orleans e que a solução das demais questões também passam pelas terras devolutas existentes junto ao Parque, como já estabelece a Lei SNUC.