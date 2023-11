Enorme tempestade solar pode desligar a internet por meses em 2024; entenda…

Segundo um professor da Universidade George Mason, na Virgínia (EUA), um “apocalipse da internet” pode acontecer em 2024. Isso porque uma enorme tempestade solar pode atingir todo o planeta no ano que vem.

Conforme ele, pela primeira vez na história houve uma convergência entre o aumento da atividade solar e a dependência da internet pelos seres humanos. De acordo com informações do Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o Ciclo Solar 25 – responsável pela tempestade solar – deve acontecer um ano antes.

Num primeiro momento, a previsão solar estava prevista para ocorrer em julho de 2025.

O que seria a tempestade solar ?

Segundo o cientista, se a tempestade solar chegar à Terra um aviso de cerca de 18 a 24 horas será enviado antes que as partículas cheguem ao planeta e mexam com o campo magnético. No entanto, há grandes chances de que o fenômeno possa se dirigir para outra local do espaço. Além da internet, os cabos de fibra ótica, o sistema de navegação como o GPS, os satélites e a rede elétrica podem sofrer danos por meses.

