Mulher de 59 anos morre atropelada ao tentar atravessar rodovia em Urubici

Mais uma catarinense perdeu a vida em uma rodovia do Estado. Uma mulher de 59 anos foi atropelada ao tentar atravessar a SC-370, em Urubici, na Serra catarinense, no início da noite de sexta-feira (15).

De acordo com a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu pouco depois das 19h, no Km 83.800, trecho que já faz parte do perímetro urbano. Segundo o relato de testemunhas à polícia, a mulher tentou atravessar a rodovia, não viu o movimento do tráfego de veículos e foi atropelada por um carro com placa de Ituporanga.

Com a violência da colisão, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O motorista do veículo foi encaminhado ao hospital e, sem ferimentos graves, foi liberado antes da chegada da polícia.

O trecho em que aconteceu o acidente não possui passarela para a passagem de pedestres.

