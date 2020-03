Incêndio destrói edificação comercial na localidade de Luizinho em São Joaquim

A guarnição do Corpo de Bombeiros, se deslocou até a localidade do Luizinho, interior de São Joaquim, na noite desta sexta-feira (13) por volta dás 23h, próximo à capela local, para atendimento de incêndio em residência unifamiliar.

Ao chegar no local constatou-se que se tratava de edificação comercial, de aproximadamente 160 metros quadrados, em sua maior parte de madeira, e que já estava colapsada e praticamente toda consumida pelas chamas.

Alguns elementos estruturais ainda permaneceram preservados, no entanto, móveis e o que havia no interior da casa foi perdido com o sinistro. Populares presentes no local relataram que quando perceberam as chamas tentaram extingui-las com água utilizando uma mangueira de jardim, mas o fogo se alastrou rapidamente.

O fogo já havia consumido mais de 50% da construção, e não puderam controlar. Foi utilizado aproximadamente 7.000 litros de água. No escaldo utilizou-se enxada com os cuidados necessários para preservar o local para investigação posterior.

Informações 5° Batalhão de Bombeiros Militar