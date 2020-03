Joaquinense Douglas Ribeiro é 5° colocado no Desafio Serra Rio do Rastro

O Joaquinense Douglas Ribeiro de Souza participou no domingo (08) ,do 13° Desafio Serra Rio do Rastro, uma das provas mais famosas do Brasil, onde participam atletas de vários estados e países.

A prova conta com um trajeto de 24,6 KM saindo de Lauro Müller e com Chegada no topo da Serra, vários atletas foram desafiar a famosa Serra Rio do Rastro.

O atleta Joaquinense Douglas Ribeiro, participou da prova na Categoria MTB Sub 30, a qual ficou na 5 colocação.

Douglas vem se destacando em várias provas que participa, tanto no ciclismo quanto no atletismo, Douglas agora se prepara para algumas provas de atletismo que vão acontecer nesse mês em São Joaquim e Lages.