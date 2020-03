Café com ideias no Colégio São José reúne autoridades e empresários

A ideia da escola foi reunir amigos, empresários e autoridades que ajudaram a instituição de ensino de alguma forma. Dentre as autoridades, estavam presentes os deputados estaduais, Marcius Machado e João Amin e o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

A diretora Singra Couto Strickert recebeu os convidados com uma mesa repleta de gostosuras e especialidades caseiras e coloniais. Durante o Café com ideias também houve apresentação das atividades desenvolvidas na escola e os alunos que ingressaram em universidades, públicas e particulares.

Uma aprestação musical com alunos interpretando libras e também um adolescente autista que declamou uma poesia emocionou os participantes. Houve uma uma dança das alunas do terceiro do ano ensino médio com tema da casa das sete mulheres, elas ainda chamaram os homens para uma dança gauchesca.

O Café com ideias é mais um projeto do colégio São José para aproximar toda a comunidade dentro do convívio escolar.

Veja as imagens: