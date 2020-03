Ciclista bate forte na traseira de caminhão estacionado em São Joaquim

Um incidente entre um senhor em uma Bicicleta Barra Forte e um caminhão (Mercedinha) estacionado no início da Rua Horácio Dutra foi registrado no final da tarde desta último domingo (15).

De acordo com as informações de populares, o senhor estava descendo de Bicicleta e não viu o caminhão estacionado e acabou colidindo contra a carroceria.

Com ferimentos no rosto ele precisou ser atendido pelo SAMU, foi imobilizado com maca rígida, colar cervical e encaminhado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus.