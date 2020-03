São Joaquim é destaque no Globo Rural – Como controlar as moscas-das-frutas em pomares

A Equipe do Globo Rural veio recentemente a cidade de São Joaquim para produzir uma série de reportagens sobre o cultivo e o combate ás pragas que dificultam a vida dos produtores da Região.

No primeiro episódio da Série, apresentado neste último domingo (15) a Globo mostrou como combater a mosca da frutas, através do pedido de um morador de Curitiba que via seus frutos caírem da macieira.

A resposta foi dada pelo próprio pesquisador da Epagri Cristiano Arioli.

Confira:

Veja a matéria pelo Globoplay:

https://globoplay.globo.com/v/8400794/programa/