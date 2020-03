Helicóptero Arcanjo é acionado para combate de incêndio na Serra Catarinense

A guarnição do Helicóptero Arcanjo foi acionada para atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação às 15h30min desta sexta-feira (27) em Urubici na Serra Catarinense. Chegando no local e confirmando a ocorrência, constatou tratar-se de uma reignição das chamas, devido a rajadas de vento.

Mais cedo outra equipe havia controlado os focos de incêndio no período da manhã. Com a dificuldade em controlar as chamas devido a geografia do terreno (morro íngreme).

Diante das dificuldades foi solicitado o apoio da aeronave ARCANJO 03 de Blumenau. Após a utilização de aproximadamente 6.000L de água retirada de açudes da região do incêndio, a operação foi interrompida devido a visibilidade, a equipe do ARCANJO 03 ficou a disposição do quartel de Urubici caso seja necessário no dia seguinte.

Informações 5° Batalhão de Bombeiros Militar