Veículo se parte ao meio ao bater em carreta deixando três mortos na Serra Catarinense

Colisão frontal entre caminhão Volks e Passat com cinco ocupantes deixou três mortos no local. Com o impacto, o veículo partiu-se em três partes

Guarnições do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o km 273 na BR 116, município de Capão Alto na manhã desta terça-feira 07/04) para atender uma colisão frontal entre um Volkswagen Passat, placas de Lages, e um caminhão Carreta Scania.

Três mortos no Passat

O motorista do caminhão não sofreu lesões, no entanto dos cinco ocupantes do Passat, três foram a óbito no local sendo um masculino adulto, outro de aproximadamente 10 anos e uma feminina adulta que foi ejetada do veículo. Os ocupantes do Passat são todos moradores de Capão Alto.

O ASU 446 conduziu o motorista do veículo para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em estado potencialmente instável. A unidade do Samu conduziu um masculino menor, de aproximadamente três anos.

Nenhuma das vítimas ficou presas às ferragens. O veículo de passeio se partiu em três partes com a força da batida.

Com Informações do Corpo de Bombeiros