Rio Rufino confirma caso positivo de Coronavírus – Serra Catarinense já tem 7 Confirmados

A Pprefeitura de Rio Rufino, na Serra Catarinense, confirmou na noite desta segunda-feira, 06 abril, um caso positivo de COVID-19 no município

Conforme relato publicado nas redes sociais de familiares, o cidadão de Rio Rufino já estava internado em Lages desde sexta-feira, com sintomas do COVID-19, o que acabou se confirmado depois dos exames.

Ainda pelo relato, o morador estava trabalhando no meio rural, mas no entanto apresentou os sintomas do Coronavírus.

Sétimo caso na Serra

Somado aos cinco casos de Lages e um de Anita Garibaldi, chega-se a um total de sete situações positivadas na Serra Catarinense.

Com Informações de Milton Barão