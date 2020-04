Homem se atirou em frente ao caminhão!

Um grave acidente tirou a vida de um transeunte que perambulava pela SC-110 próximo ao Brooklin em São Joaquim.

De acordo com as informações, o motorista do caminhão, com placas de Orleans, ele estava trafegando na rodovia, quando um homem, que não foi identificado, se atirou em frente ao seu caminhão. Nesse momento, o motorista tentou parar mas não deu tempo.

Ainda não foi possível identificar o corpo.

Imagens Wagner Urbano