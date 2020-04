Comércio de São Joaquim reabre as portas – Confira as novas regras para lojas, hotéis e restaurantes

Em uma decisão inédita e histórica, o comércio de São Joaquim fechou suas portas para no meio-dia de hoje 18 de Março, seguindo um decreto governamental que determinou o fechamento de todos os comércios, restaurantes e hotéis em geral ocasionado pela pandemia do Coronavírus que se alastrou por todo o mundo.

Somente serviços essenciais como mercados e farmácias ficarão ainda disponíveis para a população.

Mas nesta segunda-feira (13), quase um mês depois o comércio de São Joaquim voltou a abrir as portas seguindo todos os critérios estabelecidos pelo governo do estado, já um grande avanço, visto que o impacto econômico foi sentindo desde o pequeno ao grande empreendedor. Mas agora é hora de de restabelecer a economia tomando o total cuidado também com a saúde para que o Covid-19 não chegue ao território joaquinense.

Confira as regras anunciadas pelo governo do Estado:

Confira as regras para os hotéis, pousadas, albergues e afins:

Somente 50% da capacidade total de hospedagem pode ser utilizada;

Devem disponibilizar álcool gel para uso dos clientes na recepção, nas portas dos elevadores e nos corredores de acesso aos quartos;

Os serviços de alimentação localizados dentro das hospedagens poderão atender aos hóspedes somente em serviço de quarto;

As áreas sociais e de convivência deverão permanecer fechadas;

O serviço de governança deverá intensificar a higienização dos quartos e banheiros com desinfecção das superfícies com álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de rotina.

Ao final da estadia do hóspede, deverá ser realizada limpeza e desinfecção completa do quarto e superfícies, antes da entrada de novo hóspede.

Todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público.

Regras para restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e afins:

Somente poderão funcionar na modalidade do tipo tele-entrega (delivery), retirada na porta e/ou balcão (take out) ou drive thru;

Nos pontos de atendimento ao cliente, deve ser disponibilizado dispensador de álcool gel;

As refeições, lanches, cafés, bebidas e alimentos em geral devem estar em recipientes prontos para viagem, marmitas ou “pratos feitos” para entrega aos clientes, sendo proibida a modalidade de bufê de autosserviço (self service);

Não poderão disponibilizar autoatendimento de produtos não embalados aos clientes;

Todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público.



Obrigações dos estabelecimentos de comércio de rua: